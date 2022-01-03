Русская линия
Сводка новостей от 3 января 2022

Очередное свидетельство растущей угрозы христианскому присутствию на Святой Земле
Неизвестный преступник осквернили на подворье Русской Духовной Миссии в честь св. праведной Тавифы несколько православных могил…

Осквернённая могила на подворье Русской Духовной Миссии30 декабря 2021 года на подворье Русской Духовной Миссии в честь св. праведной Тавифы в Тель-Авиве-Яффо неизвестным был совершён акт вандализма: осквернено несколько могил христианского православного кладбища, расположенного на территории русской церкви, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии.

В дневное время неизвестный молодой человек, закрывший своё лицо капюшоном и маской, проник на территорию подворья со стороны израильской школы, расположенной по соседству, и повалил, а затем разбил несколько мраморных крестов, стоявших на надгробиях. Акт злодеяния запечатлён на камере видеонаблюдения. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме обратилась в полицию с требованием найти и наказать злоумышленника.

Следует отметить, что нападки на христианские святыни на Святой Земле совершаются в последнее время всё чаще и чаще и, как показывает статистика, во всех случаях за ними стоят радикально настроенные иудеи.

Подобные нападения случаются на подворье в Тель-Авиве-Яффо уже не в первый раз. Кроме того, на другом известном русском участке — подворье в честь св. равноапостольной Марии Магдалины на берегу Галилейского озера — в течение 2021 года неоднократно местные религиозные радикалы нелегально проникали на территорию монастыря. При этом ими было совершено несколько актов осквернения святых икон и крестов.

Незаконные вторжения на территорию монастыря сопровождались не только словесными угрозами и актами вандализма по отношению к святыням, но и попытками применения физической силы против сестёр монастыря. Эти случаи зафиксированы в обращениях Русской Духовной Миссии в полицию.

Неоднократные акты осквернения христианских святынь были отмечены и на подворье Миссии в честь св. пророка Божия Илии в Хайфе, где неизвестные оставляли на стенах православной церкви оскорбительные для христиан и откровенно сатанинские надписи и знаки.

Наблюдая в течение последних лет рост религиозной нетерпимости к христианской общине со стороны местного населения, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III выступил с инициативой, поддержанной главами христианских Церквей Святой Земли, по привлечению внимания общественности и властей Израиля к вызовам христианскому присутствию в Святой Земле и попыткам нарушить здесь мирное сосуществование христиан, мусульман и иудеев, закрепленное в статус-кво.

Русская линия

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