Будущий Святитель Пётр родился на Волыни от благочестивых родителей. Еще до рождения сына в сонном видении Господь открыл его матери Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания, внимательно изучал Священное Писание и обучился иконописанию. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного места, которое нашел на реке Ратс, где и поставил келлию, став подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским, а святой Петр был избран его игуменом.

Со временем, Патриарх Константинопольский Афанасий возвел на Русскую митрополию святителя Петра, много потрудившегося на благо Русской Церкви и Отечества, страдавшего под татарским игом. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству. В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело особенно важное значение для всей Русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал грядущее освобождение Руси от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.

Сегодня также день памяти видного государственного деятеля генерал-майора Свиты, шталмейстера Высочайшего Двора, Петербургского градоначальника Владимира Федоровича фон-дер Лауница, павшего жертвой террористов в разгар смуты 1905−1906 гг.

Несмотря на свою нерусскую фамилию, Лауниц был типичным русским православным человеком, верным слугой Царя и Отечества. Он родился 10 августа 1855 г. Воспитывался в Пажеском корпусе, участвовал в Русско-турецкой войне 1877−1878 гг., имел боевые награды. Будучи в 1902—1905 гг. Тамбовским губернатором он стал одним из инициаторов и организаторов прославления великого русского святого преподобного Серафима Саровского.

В тяжкую годину испытаний Святой Царь Николай, зная верность и твердость Лауница, назначил его 30 декабря 1905 г. на чрезвычайно ответственный пост Санкт-Петербургского градоначальника. На этом посту он принял решительные меры для борьбы с революционным террором. Лауниц, презрев так называемое «общественное мнение», оказывал открытую поддержку лидерам Союза Русского Народа (СРН), А.И.Дубровин, А.А.Майков, Н.Н.Жеденов были частыми гостями в его кабинете. За свою твердость в противостоянии революции Лауниц был приговорен террористами к смерти, в списке вождей русского народа, предназначенных революционными бандитами к закланию, его фамилия стояла под номером 3, после Государя Императора Николая II и П.А.Столыпина. Но его убили первым.

В день гибели 21 декабря 1906 г. Лауниц присутствовал на богослужении по случаю открытия Института экспериментальной медицины. После Божественной Литургии в больничном храме его убили несколькими выстрелами в спину прямо на пороге церкви. Новый храм Божий был открыт на крови мученика за Веру, Царя и Отечество. Потомки и почитатели памяти В.Ф. фон-дер Лауница собрали много материалов о чудесах и небесной помощи болярина Владимира и поднимают вопрос о его всецерковном почитании. В 2000 году материалы о его жизни, трудах и мученической кончине были переданы в Комиссию по канонизации при Св. Синоде Русской Православной Церкви.

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