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Сводка новостей от 3 января 2022

В Госдуме призвали убрать с Красной площади труп Ленина
Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил, что Красная площадь должна быть освобождена от комплекса советских захоронений…

Мумия ЛенинаВице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал вынести тело Ленина из мавзолея и перенести останки других государственных деятелей советской эпохи с Красной площади, сообщает РИА Новости.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — заявил парламентарий.

По его словам, могилы не должны находиться там, «где развёрнуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов».

Тело Ленина находится в мавзолее с 1930 года. За ним у Кремлевской стены расположен некрополь с останками советских государственных и партийных деятелей.

В стену замурованы 115 урн с прахом революционеров, военачальников, летчиков-космонавтов и деятелей зарубежного коммунистического движения.

Русская линия

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