Главы Христианских Церквей Святой Земли во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III были приглашены в среду вечером, 29 декабря, в резиденцию президента Израиля Исаака Герцога, которого сопровождала министр внутренних дел Айелет Шакед, сообщает OrthodoxTimes.com.

Во время приёма, посвященного президентом Израиля поздравлению церковных лидеров по случаю Нового года, обсуждалась тема участившихся нападений на христиан в Иерусалиме со стороны еврейских радикалов.

«Действия этих экстремистов являются прямым нападением на наши общие ценности и идеалы, которые мы считаем необходимыми для поддержания порядка и процветания нашей общей жизни. Ибо мы все должны работать сообща, чтобы обуздать эти необузданные амбиции всех радикалов в наших общинах во имя благополучия и безопасности всего нашего народа. Мы, главы Церквей, вновь подтверждаем нашу приверженность срочному диалогу по этому вопросу, как было заявлено в нашем недавнем заявлении», — отметил Патриарх Феофил.

При этом в речи главы Иерусалимского Патриархата подчеркивалось, что христианские лидеры не ассоциируют действия этих «маргинальных радикальных групп» с государством Израиль или еврейским народом, поскольку надеются, что еврейские власти привержены «историческим правам различных религиозных общин и религиозной свободе».

Что касается тех проблем, которые сегодня сохраняются, то Патриарх Феофил поблагодарил президента Израиля за внимание, с которым он выслушал его речь, и выразил уверенность, что все они будут решены в ближайшем будущем.

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