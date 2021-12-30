Русская линия
Сводка новостей от 30 декабря 2021

Эрдоган-завоеватель
Президент Турции сравнил превращение Святой Софии в мечеть с падением Константинополя…

Президент Турции ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Эрдоган стремиться примерить на себя кафтан султана Мехмеда II, войска которого в 1453 году захватили Константинополь. В связи с этим он, подводя итоги года, сравнил превращение Собора Святой Софии в мечеть с падением Царьграда, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Вима Ортодоксия».

По мнению главы Турции, превращение Собора Святой Софии в мечеть «так же важно» для турок, как и падение столицы Византийской империи. Правда, при этом многие обращают внимание, что турецкая лира в уходящем году сильно просела к доллару, и это серьёзно ударило по турецкой экономике.

Отвечая по этому поводу на критику, Эрдоган отметил, что «приведёт свой народ к тому, чего он заслуживает» и подчеркнул, что будет «применять законы ислама».

Таким образом турецкие власти стремятся отвлечь своих граждан от экономических проблем провозглашением исламизации Турции в ущерб её светскому статусу. Экономика Турции не в лучшем состоянии, зато Эрдоган вновь смог завоевать Собор Святой Софии. Так размышляют чиновники в Анкаре.

Русская линия

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Эрдоган-завоеватель
Президент Турции сравнил превращение Святой Софии в мечеть с падением Константинополя...

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