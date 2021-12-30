Главный секретариат Священного Синода Александрийского Патриархата в своём специальном заявлении выразил глубочайшую скорбь по поводу синодального решения Русской Православной Церкви создать свой Экзархат в пределах канонической юрисдикции Александрийской Церкви.

На официальном сайте Александрийской Церкви в связи с этим было опубликовано следующее сообщение:

«Древний Александрийский Патриархат выражает свою глубочайшую скорбь в связи с синодальным решением Московского Патриархата учредить Экзархат в обычных пределах юрисдикции Древней Александрийской Церкви, решением, принятым в разгар Рождества Христова и божественного Богоявления, во время которого рождается Христос, Царь Мира.

Александрийский Патриархат будет и впредь выполнять свои пастырские обязанности по отношению к вверенной ему Господом пастве, которые подпадают под духовное наследие великих греческих Отцов Церкви, которые, по словам современного российского богослова покойного о. Георгия Флоровского, оставили неизгладимый след в православном Богословии и Церкви.

Решение Московского Патриархата будет обсуждаться на предстоящем заседании Синода нашего Патриархата, на котором будут приняты соответствующие решения".

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