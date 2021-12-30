Русская линия
Сводка новостей от 30 декабря 2021

Константинопольского Патриарха Варфоломея выписали из больницы
Глава Фанара пропустил Рождественские торжества в связи с госпитализацией из-за заражения коронавирусом…

Константинопольский Патриарх Варфоломей30 декабря 2021 года в полдень Константинопольский Патриарх Варфоломей был выписан из Американской больницы Константинополя, где он последние шесть дней находился под наблюдением врачей в связи с заражением коронавирусом, сообщает OrthodoxTimes.com

Как заявляют на Фанаре, глава Константинопольского Патриархата пробудет в изоляции ещё несколько дней в патриаршей резиденции в Терапии. Предполагается, что вернуться на Фанар Патриарх Варфоломей сможет на богоявленские торжества.

В среду вечером с Патриархом Варфоломеем в третий раз связался министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, который поинтересовался состоянием его здоровья и заверил его, что услуги его министерства всегда будут в его распоряжении.

Патриарх, тронутый интересом турецкого министра, тепло поблагодарил его и пожелал ему счастливого Нового года, а также сил в его многомесячных усилиях по борьбе с Covid-19 в стране.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Просим отложить вопрос о признании «екатеринбургских останков» Царскими
Представители православной общественности обратились к Священному Синоду и членам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви...

Константинопольского Патриарха Варфоломея выписали из больницы
Глава Фанара пропустил Рождественские торжества в связи с госпитализацией из-за заражения коронавирусом...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти друга Царской Семьи крестьянина Г. Е.Распутина-Новых...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика