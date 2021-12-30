30 декабря 2021 года в полдень Константинопольский Патриарх Варфоломей был выписан из Американской больницы Константинополя, где он последние шесть дней находился под наблюдением врачей в связи с заражением коронавирусом, сообщает OrthodoxTimes.com

Как заявляют на Фанаре, глава Константинопольского Патриархата пробудет в изоляции ещё несколько дней в патриаршей резиденции в Терапии. Предполагается, что вернуться на Фанар Патриарх Варфоломей сможет на богоявленские торжества.

В среду вечером с Патриархом Варфоломеем в третий раз связался министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, который поинтересовался состоянием его здоровья и заверил его, что услуги его министерства всегда будут в его распоряжении.

Патриарх, тронутый интересом турецкого министра, тепло поблагодарил его и пожелал ему счастливого Нового года, а также сил в его многомесячных усилиях по борьбе с Covid-19 в стране.

Русская линия