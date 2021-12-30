28 ноября 2021 года в Москве состоялась конференция «Тайны убийства Царственных Мучеников. Новые материалы следствия и независимые экспертизы», организованная Русским православным Фондом имени Святителя Василия Великого, Фондом Патриарха Гермогена и Международным фондом Славянской письменности и культуры. По результатам состоявшегося обсуждения было принято обращение на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Священного Синода Русской Православной Церкви и Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Ниже мы публикуем этот документ:

Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства! Достопочтимые Владыки!

Выполняя постановление Архиерейских Соборов 2016 и 2017 гг. о широком обсуждении опубликованных материалов следствия, мы, священнослужители и миряне, собравшиеся в большом зале конгрессов гостиницы «Космос» в городе Москве, заслушав и обсудив научные доклады экспертов следствия и независимых экспертов, просим Вас в соответствии с решениями Архиерейских Соборов 2016—2017 гг. отложить рассмотрение вопроса о признании екатеринбургских останков Царскими до полного опубликования всех 40 экспертиз проведённых следствием в полном объеме и широкого их обсуждения, в виду явных прямых противоречий и несоответствий научным данным недавно опубликованного Следственным Комитетом РФ трехтомника «Преступление века. Материалы следствия».

Следуя заповеди Христовой: «Аз есмь путь и истина и живот» (Ин. 14: 6) — нам христианам подобает в таком важнейшем деле, как расследование «преступления века» — убийства Помазанника Божьего и членов его августейшей семьи, а также сокрытии следов этого преступления, всесторонне исследовать все обстоятельства и стремиться к Истине, то есть ко Христу.

Просим Вас благословить дальнейшее проведение круглых столов, семинаров, конференций в рамках, которых эксперты Церковной комиссии, эксперты следствия, независимые эксперты, на равных условиях обсудят все явные противоречия и прилагаемые к настоящему обращению более 40 вопросов, не получивших свое разрешение в рамках проведенного следствия, которые содержатся в вышеупомянутом трехтомном издании, выпущенном Следственным Комитетом РФ в сентябре и октябре 2021 г. Просим сделать это публично и открыто, в том числе с организацией трансляции Церковными телеканалами. Дабы установлена была научная истина в важнейшем вопросе об обстоятельствах убийства Царской Семьи и уничтожении их честных мощей злодеями большевиками.

Единодушно поддерживаем квалификацию убийства Царской Семьи как «преступления века», данную Следственным Комитетом РФ во главе с Александром Бастрыкиным. Просим Вас поставить перед государственными органами вопрос о стирании имён и убирании памятников с улиц, площадей, городов, областей России «преступников века»: Владимира Ленина (Ульянова-Бланка), Якова Свердлова, Петра Войкова, виновных в убийстве Царской семьи, в том числе малолетнего Наследника Цесаревича Алексея. В нашей Отчизне не должны прославляться имена «преступников века» в соответствии с квалификацией Следственного Комитета и Постановления Верховного Суда РФ от 01 октября 2008 г. о реабилитации Царской Семьи.

Просим Вас обратить внимание и заслушать на Синоде и на Архиерейском Соборе не только доклады следователей и членов Церковной комиссии, но и доклады независимых экспертов, научные исследования которых установили, что екатеринбургские останки не могут являться Царскими, а именно:

— Независимых экспертов следствия — группы доктора медицинских наук Г. Пашиняна, независимых экспертов: историка Л. Болотина и стоматолога Э. Агаджаняна, которые, исследовав черепа из екатеринбургского захоронения, установили, что люди, которым принадлежат черепа № 4, и № 7 (приписываемые Царю и Царице) несколько лет перед смертью не получали стоматологического лечения. А черепа № 3, 5, 6 (приписываемые следствием Царевнам) не получали лечение не меньше года перед смертью, что явно противоречит подтверждённым данным о регулярном осмотре и лечении у стоматологов Царской Семьи, вплоть до марта 1918 г.

— Независимых экспертов кандидатов медицинских наук Ю. Григорьева и К. Теплова, проведших судебно-медицинскую экспертизу и серию криминалистических экспериментов по установлению обстоятельств сжигания честных останков Царской Семьи в Ганиной Яме 17−18 июля 1918 г. и доказавших невозможность их захоронения в Поросёнковом Логу 19 июля 1918 года, тем самым установивших, что «екатеринбургские останки» не Царские.

— Независимых экспертов историков, кандидатов исторических наук П. Мультатули, И. Симонову, а также историков Л. Болотина, В. Бойко-Великого, М. Князева, А. Мановцева, много лет исследовавших обстоятельства убийства Царской Семьи и располагающих сведениями и документами, которые следствие оставило без внимания, в том числе отсутствующих в Российских архивах томов следственного дела Николая Соколова 1918−1924 годов.

— Независимых экспертов доктора юридических наук М. Кузнецова, кандидата юридических наук Т. Шарьяна, много лет ведущих работу по Царскому делу и установивших неустранимые противоречия в материалах современного следствия.

А также других независимых экспертов.

Как это принято в судебной практике в России, да и по всему миру, генетические экспертизы не могут быть единственным доказательством в суде, если другие доказательства их прямо опровергают. Тем более, что ряд генетических экспертиз дали отрицательные результаты и отсутствует «законное преемство» этих останков, находившихся в руках десятков людей до передачи их в следственные органы.

Всякое предварительное следствие должно заканчиваться судом, как это и положено по закону, и «Преступление века» не может составлять исключение, несмотря на прошедшее столетие с момента его совершения. Поэтому просим Вас поддержать итоговое решение научной конференции о направлении следственного дела в суд и принять решение о признании или не признании «екатеринбургских останков» Царскими только после вступления в силу решения такого суда.

От имени четырех сотен участников конференции.

Василий Бойко-Великий, президент Русского православного Фонда имени Святителя Василия Великого; Галина Ананьина, член правления Женского православного патриотического общества и Фонда Патриарха Гермогена; Александр Бочкарев, директор Международного фонда Славянской письменности и культуры