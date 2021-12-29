Татарский национализм стал всё чаще выходить наружу среди татарстанских чиновников — в лидерах антирусских акций Актанышский район Татарстана…

В Татарстане уволили чиновницу Галимянову, которая высказалась против русских

Инцидент со спиленным православным крестом на одном из кладбищ в Актанышском районе Татарстана, судя по всему, не был случайным, поскольку, как оказывается, среди руководителей этого региона немало активных татарских националистов.

Так, заместительница главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянова вынуждена будет досрочно уйти со своего поста за националистические высказывания против русских. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе президента региона.

Ранее некоторые Телеграм-каналы опубликовали аудиозапись — как утверждают СМИ, на ней голос Галимяновой. Женщина на записи говорит, что Актанышский район считается «татарским» и «власти не хотят появления в районе церквей и приезда русских, чтобы сохранить татарскую национальность». Эти слова она произносит на татарском языке.

В пресс-службе главы республики рассказали, что 29 декабря на внеочередном заседании совета вынесли вопрос о досрочном прекращении полномочий чиновницы. «Депутаты района проголосовали «за», — отметили там.

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