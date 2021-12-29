В Москве состоялось последнее в 2021 году заседание Священного Синода, члены которого приняли целый ряд важных решений…

29 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу последнего в 2021 году заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания члены Синода заслушали рапорт заместителя председателя ОВЦС МП архиепископа Ереванского и Армянского Леонида о продолжающих поступать в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси многочисленных обращениях клириков Александрийской Православной Церкви с просьбой о принятии их под омофор Московского Патриархата (журнал № 100).

По итогам обсуждения Синод констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской Православной Церкви, подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского Патриархата. В связи с этим, члены Синода постановили принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным прошениям.

Члены Священного Синода постановили образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий, а главе Патриаршего экзархата Африки иметь титул «Клинский».

Синод постановил включить в состав Северо-Африканской епархии ставропигиальные приходы Московского Патриархата в Египте, Тунисе и Марокко, а епархиальному архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул «Каирский и Северо-Африканский».

Кроме того, Священный Синод постановил включить в состав Южно-Африканской епархии ставропигиальный приход Московского Патриархата в Южно-Африканской Республике. Епархиальному архиерею Южно-Африканской епархии Синод постановил иметь титул «Йоханнесбургский и Южно-Африканский».

Митрополитом Клинским, Патриаршим экзархом Африки, Синод назначил архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией.

Также Священный Синод постановил освободить Преосвященного Леонида от должности заместителя председателя ОВЦС, сохранив за ним временное управление Ереванско-Армянской епархией.

Члены Синода заслушали сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь ещё одного викарного епископа и постановили клирику Московской епархии игумену Евфимию (Моисееву) быть викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Луховицкий».

Также, во время заседания Синода было заслушано прошение епископа Мытищинского Феофилакта, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, о почислении его на покой по состоянию здоровья. В связи с этим Священный Синод постановил почислить на покой епископа Мытищинского Феофилакта, определив ему местом пребывания Свято-Троицкую Сергиеву лавру и освободив его от должности наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря и прочих послушаний в Московской Патриархии. Исполняющим обязанности наместника Андреевского монастыря назначен митрополит Каширский Феогност.

Члены Священного Синода также имели суждение о положении дел во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. По итогам обсуждения, Синод постановил освободить епископа Можайского Леонида от должности наместника Оптиной пустыни и назначить его викарием Калужской епархии с титулом «Тарусский». Наместником Оптиной пустыни и викарием Патриарха Московского и всея Руси Синод постановил епископу Тарусскому Иосифу с титулом «Можайский».

Синод заслушал рапорт председателя Организационного комитета Международных Рождественских образовательных чтений митрополита Екатеринбургского Евгения с предложениями относительно порядка проведения Чтений в 2022 году. «С учетом сохраняющейся сложной эпидемической обстановки Синод постановил перенести мероприятия XXX Международных Рождественских образовательных чтений на период с 23 по 25 мая 2022 года с именованием их XXX Международными образовательными чтениями. При этом принято решение оставить неизменной дату проведения Рождественских Парламентских встреч (27 января 2022 года).

Члены Синода также постановили открыть в Коломенской и Казанской духовных семинариях новые магистерские программы, включить имя священника Михаила Красноцветова в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также утвердил ряд кадровых решений по епархиальным монастырям.

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