Собрание духовенства Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви потребовало от правительства Греции уволить Илиаса Мосиалоса, который разместил у себя на странице в Facebook кощунственный пост о Пресвятой Богородице, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Чиновник разместил картинку, изображающую Богородицу в маске и сравнивающую веру в коронавирус с верой в непорочное зачатие Христа.

По мнению священников, «богохульство и кощунство господина Мосиалоса с опубликованным в Интернете рисунком, в котором он высмеивает веру христианского мира, не является свидетельством его прогрессиности, поскольку доказывает, что он не уважает веру своих собратьев, не чтит разнообразие и презирает религиозную свободу своих собратьев и права человека, так как поощряет крайний фундаментализм и религиозный расизм, ибо оскорбляет онтологическую основу миллионов христиан во всем мире, которые верят во Христа как воплощенного Бога».

«В то же время в своём очевидном невежестве господин Мосиалос оскорбляет религию ислама, потому что личность Святой Девы Марии почитается в исламе во многих стихах Корана. Это, вероятно, игнорируется „всезнающим“ г-ном Мосиалосом. Мы искренне надеемся, что его собратья по исламу, такие же, как он, не осознают этого», — сказано в документе.

Комментируя слова властей Греции о том, что публикация Мосиалоса — это частное мнение, священники Пирейской митрополии заявили, что «будучи профессором медицины, который преподает в университете и даёт медицинские рекомендации по пандемии, он не является частным лицом, но выбран премьер-министром страны в качестве представителя Греции в международных организациях здравоохранения по борьбе с коронавирусом».

Более того, как представитель Греции Мосиалос своим постом «нарушает действующую Конституцию, так как унижает господствующую религию — Православие, признанную в качестве таковой в статье 3 Конституции, и нарушает свободу вероисповедания в статье 13».

Поэтому Мосиалос, «имея статус представителя страны и государственного функционера, грубо нарушил действующую Конституцию и тем самым переложил свою личную ответственность на избравшего его премьер-министра, который уже должен был взять на себя политическую ответственность за свой неправильный выбор и должен был уволить Мосиалоса».

«Если бы г-н Мозиалос оскорбил иудаизм или непосредственно ислам, мы уверены, что он уже был бы уволен со своей общественной должности и с университетской кафедры», — уверены священники.

Также в документе говорится, что этот вопрос «имеет исключительно практическое влияние на усилия правительства по продвижению вакцинации против пандемии, потому что Мосиалос теперь для всех православных граждан Греции — это нераскаявшийся и одержимый хулитель Девы Марии, который вызывает отвращение и не может советовать против пандемии».

«Своим богохульством Мосиалос заявил о своём атеизме и, следовательно, „отлучил“ себя от Церкви Христа, оскорбив Святого Духа. Мы громким голосом провозглашаем слово апостола язычников Павла, заявившего, что „кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят“ (1Кор. 16,22)», — сказано в обращении духовенства.

Священники потребовали от властей уволить Мосиалоса от занимаемых должностей в ВОЗ, «потому что его присутствие на международных форумах не представляет наш православный народ».

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