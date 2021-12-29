Председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда отметил, что в уходящем году не только ни одна новая Поместная Церковь не признала украинских раскольников, но и ряд греческих Церквей, которые их якобы признали, на самом деле далеко не едины в этом вопросе.

«Нельзя сказать, что Элладская, Кипрская и Александрийская Церкви признали ПЦУ. Правомочных решений по этому вопросу ими принято не было, только декларации Предстоятелей. Я знаю, что многие клирики и епископат этих Церквей не согласны с признанием раскольников, они симпатизируют украинцам, которые „трудами“ Фанара понесли многие страдания от экстремистов при попустительстве власти», — отметил Владимир Легойда в интервью ТАСС.

Со своей стороны Русская Православная Церковь не собирается полностью разрывать отношения с греческим миром. «Мы не хотим прекращать отношения с греческим миром, и он не хочет разрушать связи с нами. Патриарх Кирилл, говоря о ситуации, подчеркнул, что „это реализация совершенно конкретного плана, который преследует цель оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир — от России“. С Божией помощью этим планам не удастся сбыться», — заявил глава Синодального отдела.

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