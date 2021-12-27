Предстоятель Русской Православной Церкви ознакомился с рапортом председателя Патриаршего совета по культуре о переговорах с руководством Государственного Эрмитажа…

Святейший Патриарх Кирилл: Раку Александра Невского необходимо вернуть из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, откуда она была насилием изъята

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ознакомившись с рапортом председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно переговоров с руководством Государственного Эрмитажа о возможности возвращения раки благоверного князя Александра Невского в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, отметил в положенной на рапорте резолюции, что необходимо продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть «на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята», сообщает Патриархия.Ru.

При этом, подчеркивает Святейший Патриарх Кирилл, возвращение святыни должно проходить «при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности».

Рака благоверного князя Александра Невского — выдающееся произведение русского искусства, выполненное из серебра весом 1,5 тонны в середине XVIII веке в царствование императрицы Елизаветы Петровны. В состав раки входит деревянная, отделанная серебром небольшая рака, изготовленная в царствование Петра I и Ивана V. По утверждениям специалистов, комплекс раки является единственным в своем роде и наиболее монументальным в мире сооружением из высокопробного серебра.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была насильно изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры. Рака же остается в настоящее время в Зимнем дворце.

В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в Лавру копию раки.

Святейший Патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака «уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии».

Предстоятель Русской Православной Церкви в упомянутой выше резолюции и указал, что «нахождение раки в Зимнем дворце — это в том числе и оскорбление памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце», являвшемся резиденцией ее преемников на троне.

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий по благословению Святейшего Патриарха Кирилла ведут переговоры о возвращении монастырю раки благоверного князя Александра Невского с руководством Государственного Эрмитажа.

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