Русская линия
Сводка новостей от 27 декабря 2021

Украинские униаты открыли в Харькове памятник организаторам Волынской резни
Епископы УГКЦ освятили монумент украинским националистам, сотрудничавшим с фашистами…

Украинские националисты на открытии памятника в Харькове25 декабря в Харькове епископы УГКЦ — экзарх Харьковский Василий и архиепископ-эмерит (архиепископ на покое, — ред.) Игорь Исиченко освятили памятный знак Украинской повстанческой армии (запрещённая в России экстремистская организация), сотрудничавшей с фашистами и принимавшей участие, в том числе, в организации Волынской резни, сообщает СПЖ.

На церемонии открытия памятного знака харьковский экзарх Василий торжественно заявил, что в подвигах УПА (запрещённая в России организация) он ищет вдохновения для получения свободы во Христе. «Крестом, собственной жертвой за Родину они защищали наше будущее, обеспечивали государственность Украины, которую мы обрели три десятилетия назад», — заявил униатский экзарх.

Вместе с представителями униатов на мероприятии размахивали своими флагами украинские националисты.

Впервые памятник УПА (запрещённая в России организация) в Харькове открыли в 1992 году, однако местные жители были против увековечивания памяти тех, кто сотрудничал с фашистами и неоднократно пытались уничтожить памятный знак.

Стоит отметить, что Донецко-Харьковский экзархат УГКЦ (из которого в 2014 году был выделен Харьковский экзархат) был создан лишь в 2002 году. До того УГКЦ не имела корней на Харьковщине и эта область не входила в состав Речи Посполитой, поощрявшей униатство. Также на территории Харьковской области не действовала УПА (запрещённая в России организация).

Таким образом, экспансия униатов в восточные регионы Украины продолжается.

Русская линия

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