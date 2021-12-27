23 декабря 2021 года в Сирии состоялась встреча Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X с делегацией депутатов Государственной Думы России, сообщает Патриархия.Ru.

В числе тем, которые были затронуты в ходе беседы, — гуманитарная ситуация в Сирии, отягощенная распространением коронавирусной инфекции, вопросы защиты прав христиан и основополагающих духовно-нравственных ценностей общества.

Как рассказал участвовавший во встрече депутат Государственной Думы, президент Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) Сергей Гаврилов, российские парламентарии предложили рассмотреть возможность проведения в Дамаске посвященного диалогу культур и религий международного форума, в котором приняли бы участие представители мировых религий, политические и общественные деятели. «Лейтмотивом форума должны стать солидарность, миротворчество, взаимное уважение духовных ценностей и национальных традиций», — отметил он.

В ходе беседы также зашла речь о продолжающемся, в том числе в условиях пандемии, сотрудничестве на уровне парламентов в части обмена опытом в области защиты традиционных ценностей и прав человека.

Сергей Гаврилов, в частности, рассказал, что православные депутаты из России постоянно контактируют с сирийскими коллегами по вопросам развития межрелигиозных отношений и гуманитарного сотрудничества. Члены межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей приезжают в Сирию с гуманитарными проектами с 2014 года. Парламентарии активно работают в рамках Межпарламентской ассамблеи Православия. В 2021 году иерарх Антиохийской Православной Церкви митрополит Аккарский Василий выступил на XXVIII Генеральной ассамблее МАП на Крите. Сирийская делегация также представила свою позицию на прошедшем заседании Международного секретариата МАП на Корфу.

Блаженнейший Патриарх Иоанн X поддержал предложение о проведении межрелигиозного форума в Сирии. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви высоко оценил работу членов МАП, а также высказался в поддержку позиции Русской Православной Церкви по вопросу навязанного извне церковного раскола на Украине.

Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X попросил представителей российского парламента передать поклон и добрые пожелания Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим России.

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