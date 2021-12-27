Члены Синода подвели итоги уходящего года и постановили считать 30 сентября Днём молитвы за сирот…

27 декабря 2021 года под председательством Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в дистанционном режиме состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. На заседании Синода были подведены итоги деятельности Украинской Православной Церкви в 2021 году, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В уходящем году наиболее знаковыми событиями в жизни Украинской Церкви стали: съезд представителей захваченных храмов Украинской Православной Церкви, съезд монашествующих, празднование годовщины Крещения Руси и Международная научная конференция, посвященная богословско-каноническом осмыслению принципа соборности Церкви и вопроса первенства среди Поместных Православных Церквей.

Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, Украинская Православная Церковь продолжала активно совершать социальное служение. Помощь от Церкви получили 182 гериатрических центра, 168 школ-интернатов, 1800 многодетных семей. Кроме того, для бездомных были организованы 204 пункта для ежедневной выдачи горячих обедов. Общая сумма по всем направлениям социальной работы в 2021 году составила почти 30 миллионов гривен.

Кроме того, проводилась работа по организации и координации духовного окормления украинской диаспоры. Так, в течение текущего года Украинская Православная Церковь открыла два новых прихода за рубежом.

В 2021 году Украинская Православная Церковь активно общалась с Поместными Православными Церквями. Архиереи Украинской Православной Церкви имели молитвенное общение с иерархами Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Албанской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, а также с теми архиереями Кипрской и Элладской Церквей, которые остались верными православным канонам.

2021 год завершается для Украинской Православной Церкви с хорошими статистическими показателями. Увеличилось количество монастырей, приходов, священнослужителей и монахов.

Далее на заседании Синода было принято решение о подготовке к изданию полной Библии на русском языке. Подготовкой текста Священного Писания на русском языке будет заниматься Киевская духовная академия, а его изданием — Издательский отдел УПЦ.

Согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви ежегодно 30 сентября будет проводиться День молитвы за сирот. Для этого утверждены соответствующие молитвенные тексты.

Русская линия