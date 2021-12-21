Русская линия
Сводка новостей от 21 декабря 2021

Окружной административный суд Киева признал незаконной перерегистрацию приходов УПЦ в Винницкой области
В действиях областных чиновников, перерегистрировавших приходы, содержатся признаки уголовного правонарушения, говорится в постановлении суда…

Окружной административный суд Киева Окружной административный суд Киева постановил, что правоохранительные органы Винницкой области должны проверить законность действий Управления по делам религий Винницкой ОГА по перерегистрации религиозных общин УПЦ и переводе их в «ПЦУ». Об этом говорится в отдельном постановлении суда, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Суд напомнил, что еще 30 июля 2021 года запретил Винницкой ОГА осуществлять любые регистрационные действия в отношении религиозных общин в селах Бахтин, Вербовец, Котюжани и Сниткив Винницкой области. Однако чиновники утверждали, что это решение не мешает им провести новые перерегистрации общин, сообщает Telegram-канал общественного союза «Миряне».

«Такое утверждение начальника Управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации не только противоречит содержанию самого постановления суда от 30.07.2021 г., которой он предоставил самовольное толкование, не предусмотренного нормами действующего законодательства, но и противоречит сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, которые были при этом внесены», — констатировал суд.

Суд отметил, что чиновники Винницкой ОГА, перерегистрировав общины Украинской Православной Церкви, нарушили законодательство.

«Должностными и служебными лицами Винницкой областной государственной администрации и управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации допущены нарушения действующего законодательства, в т. ч. неисполнение судебного решения, а именно определения суда от 30.07.2021, проведение регистрационных действий при наличии неполного пакета документов, во время действия судебного запрета, невнесение (умышленно или по неосторожности) информации о наличии судебного запрета в ЕГР, предоставление недостоверной информации о наличии полного пакета документов на регистрацию в переписке на адвокатский запрос и т. п», — говорится в решении суда.

Таким образом, суд определил, что действия ОГА подпадают под признаки уголовных правонарушений. Это постановление суд направил в Министерство юстиции Украины (чтобы там приняли решение об ответственности должностных лиц Винницкой ОГА), а также в правоохранительные органы (Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Винницкой областной прокуратуры и УСБУ в Винницкой области) для проведения проверки действий чиновников Винницкой ОГА, содержащих признаки уголовных правонарушений.

Ранее суд запретил винницким чиновникам перерегистрировать приходы УПЦ. Перед тем верующие отдельных сел Мурованокуриловецкого благочиния Винницкой области, а также священники в Виннице собрались возле здания Винницкой ОГА на молебен в защиту своих конституционных прав, которые своими незаконными действиями пытается нарушить начальник управления по делам национальностей и религий ОГА Игорь Салецкий.

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Окружной административный суд Киева признал незаконной перерегистрацию приходов УПЦ в Винницкой области
В действиях областных чиновников, перерегистрировавших приходы, содержатся признаки уголовного правонарушения, говорится в постановлении суда...

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