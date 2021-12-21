Окружной административный суд Киева постановил, что правоохранительные органы Винницкой области должны проверить законность действий Управления по делам религий Винницкой ОГА по перерегистрации религиозных общин УПЦ и переводе их в «ПЦУ». Об этом говорится в отдельном постановлении суда, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Суд напомнил, что еще 30 июля 2021 года запретил Винницкой ОГА осуществлять любые регистрационные действия в отношении религиозных общин в селах Бахтин, Вербовец, Котюжани и Сниткив Винницкой области. Однако чиновники утверждали, что это решение не мешает им провести новые перерегистрации общин, сообщает Telegram-канал общественного союза «Миряне».

«Такое утверждение начальника Управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации не только противоречит содержанию самого постановления суда от 30.07.2021 г., которой он предоставил самовольное толкование, не предусмотренного нормами действующего законодательства, но и противоречит сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, которые были при этом внесены», — констатировал суд.

Суд отметил, что чиновники Винницкой ОГА, перерегистрировав общины Украинской Православной Церкви, нарушили законодательство.

«Должностными и служебными лицами Винницкой областной государственной администрации и управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации допущены нарушения действующего законодательства, в т. ч. неисполнение судебного решения, а именно определения суда от 30.07.2021, проведение регистрационных действий при наличии неполного пакета документов, во время действия судебного запрета, невнесение (умышленно или по неосторожности) информации о наличии судебного запрета в ЕГР, предоставление недостоверной информации о наличии полного пакета документов на регистрацию в переписке на адвокатский запрос и т. п», — говорится в решении суда.

Таким образом, суд определил, что действия ОГА подпадают под признаки уголовных правонарушений. Это постановление суд направил в Министерство юстиции Украины (чтобы там приняли решение об ответственности должностных лиц Винницкой ОГА), а также в правоохранительные органы (Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Винницкой областной прокуратуры и УСБУ в Винницкой области) для проведения проверки действий чиновников Винницкой ОГА, содержащих признаки уголовных правонарушений.

Ранее суд запретил винницким чиновникам перерегистрировать приходы УПЦ. Перед тем верующие отдельных сел Мурованокуриловецкого благочиния Винницкой области, а также священники в Виннице собрались возле здания Винницкой ОГА на молебен в защиту своих конституционных прав, которые своими незаконными действиями пытается нарушить начальник управления по делам национальностей и религий ОГА Игорь Салецкий.

Русская линия