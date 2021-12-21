Архиепископ Ереванский и Армянский Леонид встретился с представителями сербского монастыря на Святой Горе Афон…

21 декабря 2021 года состоялась встреча заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с делегацией сербского на Афоне монастыря Хиландар во главе с настоятелем обители архимандритом Мефодием (Марковичем). Также в составе делегации — помощник настоятеля иеромонах Александр (Павлович), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Владыка Леонид тепло приветствовал гостей в стенах Отдела внешних церковных связей, рассказав об истории и задачах этого синодального учреждения.

Со своей стороны архимандрит Мефодий поделился рассказом о жизни афонского монастыря Хиландар, настоятелем которого он является с 2010 года.

В продолжение беседы стороны затронули вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стоит отметить, что в последнее время на Фанаре демонстрируют готовность вмешаться в дела Сербской Православной Церкви и признать отколовшуюся от неё Македонскую церковь, а потому положение сербской обители на Афоне становится всё более непростым.

Как известно, Русская Православная Церковь пережила вторжение Константинопольского Патриархата на Украину, и Хиландар не стал признавать украинских раскольников. А потому представителям ОВЦС МП есть что обсудить со своими сербскими собратьями.

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