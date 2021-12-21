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Сводка новостей от 21 декабря 2021

В УПЦ представили новый фильм о Новомучениках
Третий фильм рассказывает о жизни и подвиге преподобного Кукши Одесского…

Преподобный Кукша ОдесскийТретий фильм из цикла «Новомученики и исповедники» представил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Лента рассказывает о жизни и подвиге одного из самых сердечных старцев — преподобного Кукши Одесского, сообщает портал «Православная жизнь».

«Если говорить о святых былых времен, то обстоятельства их жизни могут показаться нам почти легендарными, невероятными. Потому что мы живем внешне в совершенно других условиях. Но Бог не стал дальше от человека в ХХ или ХХI столетии — Он действует одинаково во все эпохи. Меняется язык, появляются новые проблемы, которых не было ранее, но способ решения проблем остается тем же — через призму евангельских истин. Мы тоже живем в эпоху святых отцов. И опыт жизни в Боге наших современников чрезвычайно важен и драгоценен для нас», — отмечает во вступлении к фильму митрополит Антоний.

Преподобный Кукша (Величко) родился в 1875 году на Херсонщине, принял монашество на Афоне, нес подвиг старчества в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, Крещатицкой обители, а завершил свое земное странствие в Одесском Успенском монастыре. Путь святого прошел через заключение, ссылки и множество других испытаний — к святости, к совершенству в любви, к Богу.

В документальном фильме о жизни преподобного Кукши рассказывают журналист и эксперт по вопросам религии Денис Лапин и доктор исторических наук Дмитрий Веденеев. В съемках приняли участие митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, насельник Крещатицкого Иоанно-Богословского монастыря иеромонах Лука (Рудан), жительница с. Крещатик Елена Владимировна Бокла.

Выпуск документальных фильмов цикла «Новомученики и исповедники» в УПЦ начали в апреле 2021 года. Первая серия была посвящена священномученику Александру Глаголеву, вторая — священномученику Михаилу Подъельскому.

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В УПЦ представили новый фильм о Новомучениках
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