Владимир Легойда: Не представляю себе ситуации, при которой QR-коды будут введены для посещения храмов

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью газете «Известия» заявил, что Церковь приветствует решение комитета Госдумы по безопасности вывести религиозные организации из-под действия рассматриваемого законопроекта о QR-кодах.

«Не представляю себе ситуации, при которой QR-коды будут введены для посещения религиозных учреждений. <…> Здесь никакого антиваксерства. В храмах бывает намного меньше людей, чем в транспорте. В церкви мы ввели правила: маски, дистанция, протирание икон и так далее. Так что храмы не нужно рассматривать как потенциальные очаги распространения болезни», — заявил глава Синодального отдела.

Что касается вакцинации, то, по мнению Легойды, «вакцинация должна быть добровольной». «Людей надо убеждать, а не заставлять, но при этом религиозной составляющей у факта вакцинации нет — при принятии решения надо советоваться не с духовником, а с лечащим врачом. Церковь разъясняет это людям, которые, может быть, по наивности или по недостаточному пониманию ситуации хотят найти особый религиозный смысл в теме вакцинации. Его нет».

Не менее опасным, чем болезнь, по словам главы Синодального отдела, «является разделение». «Пандемия ударила по отношениям людей друг к другу. Есть даже семьи, в которых ругаются сторонники и противники вакцинации. Задача Церкви миротворческая — сказать обществу, государству, что мы вместе, мы одна семья, не будем никого записывать в людей второго сорта, попытаемся сохранить мир, понимание и уважение к каждому», — отметил Владимир Легойда.

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