Протоиерей Николай Данилевич: Мы будем до конца защищать нашу Церковь и её имя

20 декабря 2021 года в Успенской Киево-Печерской Лавре прошёл международный круглый стол на тему «Три года попыток принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, комментарии», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом мероприятия состоялся брифинг с участием главы Синодального юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, заместителя председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича, религиозного эксперта Юрия Решетникова, которые рассказали о задачах круглого стола.

Отец Николай Данилевич отметил, что в этот день исполняется три года с момента, когда при каденции бывшего президента П. Порошенко был принят закон о так называемом переименовании. По его словам, закон абсолютно манипуляционный и пропагандистский и направлен против крупнейшей конфессии Украины.

«Мы являемся Украинской Православной Церковью, а её верные — граждане Украины, и соответственно мы будем до конца защищать нашу Церковь и имя нашей Церкви. Сегодня мы об этом подробно поговорим», — сказал он.

Глава Синодального юридического отдела УПЦ напомнил, что «закон, известный в быту как „о переименовании“, имеет № 2662 и предусматривает внесение изменений в ст. 12 Конституции Украины „О свободе совести и религиозных организаций“».

Протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что в этом законе нет никакого упоминания об Украинской Православной Церкви. Соответствующая религиоведческая экспертиза, призванная определить, на кого распространяется этот закон, не введена в правовое поле до сих пор.

«А потому говорить, что этот закон распространяется на Украинскую Православную Церковь — неправильно и незаконно. На сегодняшний день есть много инсинуаций, рассуждений, попыток применить искусственно этот закон к УПЦ, — подчеркнул юрист. — В связи с этим круглый стол будет подчеркивать те проблемные аспекты, с которыми сегодня УПЦ сталкивается в своей деятельности в свете этого закона».

Религиозный эксперт Юрий Решетников назвал попытку принудительно переименовать УПЦ незаконной попыткой вмешательства государства во внутренние дела Церкви.

«Только сама Церковь имеет право определять, как называться. УПЦ объединяет десятки миллионов граждан Украины, которые являются гражданами нашей страны, платят налоги, работают на благо нашего государства, — сказал он. — Кроме того, мы убеждены, что закон, о котором мы будем говорить, принят как с нарушением Конституции, так и с нарушением международных нормативных документов, поэтому убеждены, что он должен быть отменён. А как добиться этого, мы и обменяемся мнениями, и вместе попытаемся найти варианты наших дальнейших действий».

Далее состоялось само мероприятие, участниками которого стали председатель Синодального отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий; викарий Киевской митрополии епископ Вишневский Спиридон, депутат Сейма Польши Евгений Чиквин, представители Польской и Сербской Православных Церквей; а также народные депутаты Украины, представители украинской интеллигенции, общественные деятели и другие.

Митрополит Черновицкий Мелетий в своем выступлении предположил, что антицерковные законы, в частности, закон о «переименовании», действительно направлены на полную ликвидацию Украинской Православной Церкви. Он напомнил, что УПЦ с 1990 года является полностью независимой административно от Русской Православной Церкви. Центр управления Украинской Церкви уже более 30 лет находится в Киеве, управление осуществляется Соборами и Священным Синодом УПЦ и Предстоятелем, который выбирается архиереями УПЦ.

«Надеюсь, что наконец-то начнется диалог с властью, чтобы воцарился мир, чтобы соблюдалась Конституция Украины и всем гражданам обеспечивались равные права на свободное вероисповедание, — сказал владыка. — Никто не может устранить из реальной жизни объективную реальность существования многомиллионной Украинской Православной Церкви. Несмотря на все предыдущие притеснения, наша Церковь не только выстояла, но продолжает оставаться самой большой Церковью Украины».

По мнению народного депутата от партии «Слуги народа» Александра Качура, принятие т.н. закона о принудительном переименовании было пиар-акцией предыдущей власти. По его словам, некоторые депутаты даже не поняли, за что они голосовали, а некоторым народным избранникам до сих пор стыдно, поскольку они поддержали антиконституционный закон в угоду своему лидеру, который тогда был президентом Украины. Как отметил А. Качура, вопрос с упомянутым законом должен быть решён в Конституционном суде.

Политолог Руслан Бортник считает, что пора вынести вопрос об отмене закона о принудительном переименовании УПЦ на всеукраинский референдум. По словам эксперта, Церковь в условиях давления на неё вела себя «мягко». Теперь подход следует изменить. И сделать это, считает Бортник, следует по инициированию УПЦ всеукраинского референдума об отмене закона о принудительном переименовании. Политолог уверен, что миллионы граждан Украины поддержат такое решение.

«Вопрос о принудительном переименовании УПЦ может стать отправной точкой для многих негативных для канонического Православия процессов и решений, в частности, очередного этапа захвата храмов, реализуемого как путём рейдерского захвата, так и путём незаконной перерегистрации уставов общин», — считает политолог Андрей Видишенко.

По его убеждению, усиление борьбы власти в Киеве и на местах с каноническим Православием будет способствовать дальнейшей дезинтеграции государства, поскольку УПЦ, возглавляемая Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, является доминирующей конфессией почти во всех регионах страны и на сегодняшний день осталась единственной институцией, которая продолжает окормлять паству на территории всей Украины в пределах 1991 года.

В итоговом документе форума указывается, что реализация антицерковного закона за три года привела к невозможности регистрации новых религиозных организаций УПЦ, внесении изменений в уставы существующих религиозных организаций Церкви и регистрации их руководителей, религиозные организации УПЦ лишены возможности актуализации данных в государственных реестрах Украины.

Вместе с тем, продолжающиеся уже в течение трех лет случаи противоправной перерегистрации религиозных общин УПЦ в состав ПЦУ (почти 500 соответствующих правонарушений), в значительной степени также связаны с последствиями принятия указанного закона.

Также участники форума обратили внимание, что в результате принятия закона, с конца 2018 года десятки тысяч военнослужащих — верных УПЦ, защищающих независимость Украины, лишены возможности получить пастырскую помощь от священнослужителей своей Церкви, а также то, что положения закона несут угрозу рейдерских захватов имущества религиозных организаций УПЦ.

В связи этим участники круглого стола призвали власти к немедленной отмене антицерковного закона.

Русская линия