Владимир Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год. Однако, уже завтра Госдума рассмотрит законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах…

Систему QR-кодов на транспорте вводить пока не будут. Однако, QR-коды в общественных местах могут ввести уже в ближайшее время

Президент России Владимир Путин выступил против введения системы QR-кодов на транспорте под Новый год. Своё мнение глава Кремля высказал 14 декабря во время совещания с членами правительства, сообщает газета «Известия».

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал Путин.

Таким образом президент страны прокомментировал доклад секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева о решении снять такой законопроект с рассмотрения. Турчак и Савельев отметили, что законопроект вызывает много вопросов у граждан. Так, россияне интересуются, как быть в ситуациях, когда возникает срочная необходимость куда-либо поехать, а QR-кода нет.

Тем не менее, это не означает, что российские власти совсем отказались от намерения обязать всех россиян получать штрих-коды. Так на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как подобные ограничения вводятся в других странах, а потому они рано или поздно будут введены и в России. Она подчеркнула, что указанные меры, как правило, внедряются временно на период роста заболеваемости коронавирусом.

Тем временем, Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы рекомендовал сегодня принять в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщает сайт Госдумы РФ. «То, что нужно принимать в первом чтении, я даже не сомневаюсь. И сразу приступать к работе над поправками ко второму чтению», — заявил глава комитета Василий Пискарев.

По его словам, в ходе работы над документом депутаты встречались в регионах с гражданами и медицинским сообществом, всю полученную от них информацию и замечания к документу они свели в проекте постановления ГД, который будет представлен на рассмотрение на пленарном заседании вместе с этим законопроектом.

«Все, что беспокоит людей, нашло отражение в документе, который называется проект постановления Государственной Думы. Мы собрали предложения и в этом документе их отразили», — сказал Василий Пискарев.

Рассмотрение документа на пленарном заседании намечено на 16 декабря.

Напомним, законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте Правительство РФ внесло в ГД 12 ноября. Законопроект о QR-кодах на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок 13 декабря был снят с рассмотрения Советом Государственной Думы.

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