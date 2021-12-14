Ещё одна епархия старостильников в Греции перешла в «Киевский патриархат» лже-патриарха Филарета…

13 декабря 2021 года лже-патриарх Филарет Денисенко провел очередное заседание «архиерейского собора» «Киевского патриархата» с участием 12 своих «иерархов», на котором было принято решение избрать двух новых «епископов», сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт УПЦ КП.

В частности, секретаря викариата УПЦ КП в США и Канаде «иеромонаха» Богдана Згобу решено избрать «епископом» Филадельфийским, викарием Киевской епархии. Также по просьбе «архиепископа» Фалештского и Восточно-Молдовского Филарета в «архиерейский» сан возведут «архимандрита» Авива (Панку) с назначением «епископом» Рышканским, викарием Восточно-Молдовской епархии.

В УПЦ КП сообщили, что «архиерейские хиротонии» будут проведены в ближайшее время в Киеве. Также «собор» во главе с Денисенко решил вознести благодарственные молитвы за «дальнейшее существование и рост в Украине независимой церкви».

Помимо этого, Денисенко со товарищи принял в состав своей организации епархию старостильников из Греции во главе с «митрополитом» Хризостомом Каллисом.

«Принять в состав Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата митрополита Хризостома (Каллиса), с приходами и духовенством, принадлежащим его епархии Греческой Церкви старостильников — по его просьбе», — сообщает сайт УПЦ КП.

«Митрополит» Хризостом являлся «епископом» неканонической юрисдикции — Церкви истинно-православных христиан Греции, которая не относится к Элладской Православной Церкви, а является отдельной структурой старостильников.

Ранее украинские раскольники также приняли к себе одну из епархий греческих старостильников. Таким образом структура Денисенко продолжает прирастать греками. При этом на Фанаре пока никак не реагируют на это и продолжают считать Филарета каноническим епископом и почётным патриархом Украины.

Русская линия