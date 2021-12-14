Священники навестили в больнице пострадавших в результате взрыва в православной гимназии в Серпухове…

14 декабря 2021 года по благословению архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия председатель Отдела религиозного образования и катехизации Подольской епархии иерей Игорь Крикота и ответственный за работу с медицинскими учреждениями в Люберецком благочинии иерей Иоанн Сипович посетили детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства в городе Люберцы, сообщает сайт Подольской епархии.

Священники навестили детей, пострадавших при происшествии в гимназии имени преподобного Варлаама Серпуховского. Представители духовенства пообщались с детьми и пожелали им скорейшего выздоровления.

Всего в больнице находятся четверо пострадавших, троих из них сегодня планируют выписать домой. Один подросток продолжит лечение до конца недели.

Утром 13 декабря 2021 года 18-летний выпускник Православной гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского при Введенском Владычнем женском монастыре в подмосковном Серпухове Владислав Струженков подорвал самодельное взрывное устройство в этом учебном заведении.

В результате инцидента пострадал сам Струженков, а также десять детей. Один подросток отказался от госпитализации, остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничто не угрожает.

Русская линия