14 декабря 2021 года в Минском епархиальном управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось очередное заседание Синода Белорусской Православной Церкви, сообщает сайт Белорусского экзархата.

Перед началом заседания в домовом храме в честь Собора Белорусских святых Минского епархиального управления была совершена Божественная литургия, после которой архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий возглавил панихиду по приснопоминаемому первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету (Вахромееву), день тезоименитства которого отмечается 14 декабря, в день памяти праведного Филарета Милостивого. На богослужении молились митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и члены Синода Белорусского Экзархата.

В начале заседания была пропета «Вечная память» митрополиту Филарету.

Затем Синод обсудил текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд решений.

Журналы заседания Синода Белорусского Экзархата, в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви (статья 8, глава XIII), будут опубликованы после их утверждения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

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