Премьер Греции Кириакос Мицотакис и Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним высказались за всеобщую вакцинацию греческого населения и добросовестное соблюдения мер профилактики и защиты от коронавируса, говорится в совместном пресс-релизе пресс-службы премьера и Синода Элладской Церкви по итогам участия Мицотакиса в заседании Синода, передаёт РИА Новости.

В понедельник в Афинах прошло внеочередное заседание Синода под председательством Архиепископа Иеронима. На заседание был приглашён глава греческого правительства Мицотакис. «В прекрасной атмосфере сотрудничества прошел исторический визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которого сопровождали министр образования и религий Ники Керамеос и официальный представитель правительства Яннис Иконому», — говорится в сообщении. Архиепископ Афинский вручил премьеру памятную медаль Священного Синода Элладской Церкви в ознаменование двухсотлетия с начала Греческой революции.

«По общему мнению премьер-министра и Его Блаженства, необходимо проявить особое внимание и настойчивость в общих усилиях по всеобщей вакцинации населения, особенно в районах с низким охватом вакцинацией. Была также признана важность добросовестного соблюдения мер профилактики и защиты от коронавируса. Государство и Церковь Греции в рамках их различных ролей и обязанностей сталкиваются не только с пандемией, но и с теми, что её используют как инструмент, разжигая напряженность в отношениях между государством и Церковью», — указывается в сообщении.

Предстоятель Элладской Церкви поблагодарил премьера и министра образования и религий за искреннее сотрудничество в решении хронических проблем, особо отметив «большую реформу» церковного образования. Он поднял основные проблемы, с одной стороны, использование церковной собственности для поддержки благотворительной деятельности и вклада в национальные усилия по восстановлению экономики, а с другой стороны, обновление законодательства 1945 года в том, что касается духовенства.

Премьер рассказал о важных изменениях, предпринятых нынешним правительством по проблемам Церкви, которые не решались многие годы, и поблагодарил Синод за поддержку борьбы с пандемией. «Наконец, он подтвердил своё намерение начать диалог по вышеупомянутым вопросам, уделяя особое внимание социальной сплоченности, финансовой дисциплине и прозрачности», — говорится в пресс-релизе.

Архиепископ Иероним в своем выступлении, текст которого поступил в РИА Новости из пресс-службы Синода, попросил изменить условия оплаты священников. В Греции священники получают зарплату от государства. «Существует необходимость модернизировать Закон 536/1945, который предусматривал вклад государства в оплату 6 тысяч мест священников, исходя из численности населения страны на тот момент, которое оценивалось примерно в 7,5 миллиона человек. Это число и тогда было меньше, чем служивших священников — 7151 человек, и в течение 76 лет не изменялось. В связи с постоянным ростом населения и строительства жилья в государстве были созданы новые приходы, в результате чего вышеуказанные рамки были превышены», — сказал владыка Иероним.

«Сегодня в Церкви Греции 8168 приходов, и каждый приход имеет как минимум одну или несколько должностей клириков, в зависимости от населения, иначе не создается юридическое лицо. Следовательно, уже многие годы законодательство 1945 года перестало соответствовать не только количеству назначенных оплачиваемых священнослужителей, но и количеству юридических лиц», — сказал архиепископ. Он попросил решить эту проблему и выделить средства для зарплаты ещё одной тысячи священников.

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