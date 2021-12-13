В одном из супермаркетов немецкого города Оффенбах в рамках ежегодной рождественской выставки-ярмарки картин на днях открылась экспозиция под названием «Порнографическая серия» франкфуртского «дизайнера» Кристины Мецнер. Её «работы» представляют собой осквернённые православные иконы, на которые «наколоты» изображения непристойного характера: половые органы и прочие непотребства, сообщает портал «Ридус».

«Толчком к этой работе послужили случаи сексуального насилия над детьми в Церкви. Большинство опубликованных случаев касается Католической церкви, однако злоупотребления распространены во всех деноминациях», — заявила Мецнер. Позже она подчеркнула, что «никого не хотела обидеть», а свои работы назвала «метафорой всех религий».

Тем не менее, православные верующие в Оффенбахе посчитали себя оскорблёнными, а несколько активистов во главе с местной жительницей Захарулой Беллоу попытались организовать мирные протесты, пишет немецкая пресса. Однако за осквернительницу икон вступился мэр города Феликс Швенке, член правящей партии СДПГ.

«Я могу понять, прежде всего, людей христианской православной веры, что они чувствуют себя ущемлёнными. Но свобода искусства должна быть сохранена — и она включает в себя критику церковных институтов и религий», — сказал немецкий градоначальник.

Чем заканчивается такая «свобода искусства», когда она проявляется в отношении ислама, в Европе знают не понаслышке, а потому не случайно Мецнер решила избрать для своих издевательств именно православные иконы. Христиане вряд ли станут преследовать эту богоборку, как бы это сделали мусульмане, а потому она, наверняка, чувствует себя в полной безопасности.

Впрочем, на самом деле она ошибается, ведь она объявила войну не христианам и иконам, а самому Христу. А человеку очень трудно идти против рожна. Конечно, история Церкви знает немало случаев, когда такие богоборцы обращались ко Христу и потом всю жизнь замаливали свои грехи. Если же этого с Мецнер и защищающим её богохульства Швенке так и не произойдёт, можно не сомневаться — их участь будет печальной.

Русская линия