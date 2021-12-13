Святейший Патриарх Кирилл выразил сочувствие пострадавшим в результате взрыва в православной гимназии в Серпухове…

Утром 13 декабря 2021 года 18-летний выпускник Православной гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского при Введенском Владычнем женском монастыре в подмосковном Серпухове Владислав Струженков подорвал самодельное взрывное устройство в этом учебном заведении, сообщает Патриархия.Ru.

Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате инцидента пострадал сам Струженков, а также десять детей. Один подросток отказался от госпитализации, остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничто не угрожает, сообщает «Интерфакс-Религия».

Следственные органы СК по Московской области возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил слова сочувствия архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию, настоятельнице Введенского Владычнего монастыря игумении Алексии (Петровой), учащим и учащимся гимназии преподобного Варлаама Серпуховского, родным и близким пострадавших.

«Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о взрыве, произошедшем в Православной классической гимназии г. Серпухова, в результате которого пострадали учащиеся сего учебного заведения, — отмечается в Патриаршем обращении. — В этих нелегких обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, оказать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления».

Святейший Владыка выразил надежду, что «городские власти, силовые ведомства и образовательные учреждения сделают всё необходимое, дабы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем».

«Молюсь Многомилостивому Богу о выздоровлении пострадавших. Истинный Врач душ и телес Господь да исцелит их вскоре, обновит и восполнит силы, утешит родных и близких», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Русская линия