Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает Лента.Ru со ссылкой на Reuters.

Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию. Оно было вынесено судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер 4 января 2021 года.

По словам судьи Тимоти Холройда, США предоставили Великобритании пакет гарантий относительно условий содержания Ассанжа под стражей в Америке.

При этом, по данным ТАСС, апелляционный суд в Лондоне вернул дело об экстрадиции в Вестминстерский суд. Адвокаты Ассанжа могут оспорить решение Высокого суда в Лондоне.

В июле суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил в 2018 году. В 2019 году американский Минюст предъявил журналисту 18 обвинений, в случае экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы или по сути смертный приговор.

О том, что англичане, в конце концов, передадут Ассанжа американцам, мало кто сомневается. Одно дело вести досужие разговоры о важности свободы слова в каких-то третьих странах, и совсем другое, когда эта свобода слова вскрывает грязные дела у тебя или у твоих союзников.

Для приличия и самоуспокоения англичане ещё подержат какое-то время основателя WikiLeaks у себя в тюрьме, ну, а затем, передадут его американцам.

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