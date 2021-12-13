Совет Госдумы на заседании в понедельник принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, передаёт ТАСС.

«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект <…> о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — отметил Володин.

Ранее Володин уже сообщал, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты, отметив, что такое решение стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

«Президент [РФ] Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса», — добавил Володин.

В свою очередь, зампред Госдумы Петр Толстой в комментарии газете «Взгляд» отметил, что «в доработке нуждаются разные пункты законопроекта». «Законопроект вызывает отторжение из-за противоречий, которые он содержит и которые могут не дать нашим гражданам спокойно перемещаться по стране», — подчеркнул вице-спикер Госдумы. По его словам, на сегодня в проекте много недочетов — как малых, так и довольно значительных. В частности, закон в своей текущей редакции может поставить человека в ситуацию, когда он «на похороны к родным не может съездить».

«Или пример посложнее: согласно законодательству РФ, персональные данные должны храниться на территории РФ. Как тогда обеспечить перелеты на самолётах иностранных компаний без использования ими личных сведений, которые считываются с кодов?», — спросил парламентарий.

«Сейчас парламент вместе с правительством будет работать над устранением нестыковок. Одновременно с принятием законопроекта в первом чтении планируем принять постановление, в котором обозначить все проблемы, которые надо решить ко второму чтению. Это поэтапная и кропотливая работа», — отметил вице-спикер.

С законом связан ещё один серьезный вопрос — выдержит ли транспорт с технической точки зрения такую нагрузку, как проверка QR-кодов, добавляет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). «Необходимо, чтобы соответствующая инфраструктура смогла обеспечить потребности населения. Нужно проверить проект от корки до корки, все скрупулезно рассчитать, мы не имеем права на ошибку», — указал депутат.

«Поступило также много других жалоб. Вот, спрашивают, как это будет работать на станциях, где Интернет плохо ловит? Или, к примеру, стоит пожилая женщина на полустанке, ждёт поезд, он приехал, а у неё телефон разрядился и не показывает код. Много подобных случаев надо учесть, чтобы не вызвать недовольства граждан. Это животрепещущая тема», — подчеркнул собеседник.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что рассмотрение проекта закона «отложено на неопределенный срок». «Наша основная задача — защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», — подчеркнул он.

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