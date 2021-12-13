Русская линия
Сводка новостей от 13 декабря 2021

Плевенские торжества
В Болгарии молитвенно почтили память русских воинов, погибших при освобождении Плевны…

Флаг Болгарии9 декабря 2021 года в Болгарии торжественно отметили 144-ю годовщину освобождения города Плевен от османского владычества. Торжества начались с возложения цветов к братской могиле погибших русских воинов 16-й пехотной дивизии в Шейново и панихиды по павшим защитникам Шипкинского перевала в крипте храма Рождества Христова, где покоятся их останки, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В числе участников мероприятий были советник-посланник Посольства Российской Федерации в Болгарии Ф.С. Воскресенский, болгарский общественный деятель Румен Петков, секретарь подворья Русской Православной Церкви в Софии протоиерей Евгений Павельчук, представители российского Посольства, делегация Российского исторического общества. Заупокойное богослужение возглавил протосингел Старозагорской митрополии Болгарской Православной Церкви архимандрит Богослов (Димитров).

10 декабря в городе Плевен возле храма-усыпальницы русских воинов протоиерей Евгений Павельчук и духовенство Плевенской митрополии совершили панихиду по погибшим воинам-освободителям.

На заупокойном богослужении присутствовали мэр Плевена Георг Спартанский, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Болгарии Элеонора Митрофанова, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Болгария Александр Лукашевич, посол Республики Молдова в Республике Болгария Анатолий Себук, Румен Петков, сотрудники Посольства Российской Федерации, делегация Российского исторического общества, представители общественных организаций, многочисленные жители города.

В тот же день в областном военно-историческом музее города Плевен состоялся научный форум, посвященный 144-летию Плевенской эпопеи.

Русская линия

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