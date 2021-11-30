Исследование Финской Церкви о возможности предоставления безглютенового Причастия тем, кто страдает непереносимостью глютена, содержащегося в пшенице, «является явным вызовом освящающей и искупительной силе Евхаристии. Это также прямое оскорбление Святого Духа, осквернение Святых Тайн и неуважение к Церкви и её 2000-летней традиции». С таким заявлением выступило Управление по делам ересей и культов Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви, сообщает OrthoChristian.com со ссылкой на Vima Orthodoxias.

«Господь наш Иисус Христос пришёл в мир, чтобы спасти род человеческий и всё творение от рабства сатаны, рабства греха, тления и смерти», — указали в Управлении, подчеркивая, что «наш спасительный союз со Христом происходит именно в Церкви, в Святой Евхаристии». Через это Таинство «мы соединяемся со Христом и постепенно освобождаемся от тления и смертности, получая вечную жизнь».

«В связи с этим дьявол на протяжении всей истории придумывал всё новые и новые нападки на Причастие, включая обвинения в каннибализме и отрицание реального Присутствия Христа в Евхаристии, как мы видим в некоторых протестантских исповеданиях», — отметили в Пирейской митрополии.

«И сегодня, в разгар пандемии COVID, есть те, кто выступает за использование одноразовых ложек для причащения верующих, что ставит под сомнение неисчислимую спасительную и очищающую силу Святого Причастия», — говорится в документе.

Переходя к конкретному вопросу Финской Церкви, Управление Пирейской митрополии напомнило, что в 2015 году митрополит Хельсинкский Амвросий пригласил женщину-лютеранскую епископшу в алтарь, в то время как Константинопольский Патриархат, к которому принадлежит Финская Церковь, «продолжает равнодушно на это смотреть».

Затем в заявлении напоминается, что в феврале 2020 г. Синод Финляндской Церкви поручил изучить возможность совершения Причастия без глютена. Однако, после того, как выяснилось, что в Элладской Церкви такой практики никогда не было, финские архиереи решили испросить разрешение на это у Константинопольского Патриархата.

По мнению Пирейской митрополии, Финская Церковь подняла этот вопрос именно сейчас из-за экуменизма, который «опасно ослабил православное чувство православия». Не случайно вопрос о глютене в Причастии впервые возник в западных конфессиях, обращают внимание в митрополии.

Этот вопрос «является явным вызовом освящающей и искупительной силе Евхаристии. Это также прямое оскорбление Святого Духа, осквернение Святых Тайн и неуважение к Церкви и ее 2000-летней Традиции», — заявили в Элладской Православной Церкви.

В заключение Управление Пирейской митрополии призывает Финскую Церковь извиниться за то, что она подняла этот вопрос. «Мы надеемся и желаем, чтобы Вселенский Патриархат отказался от этого ужасного нововведения, нечестивых экспериментов и вмешательства в Святое Таинство, и чтобы иерархи Финской Православной Церкви осознали свою великую ошибку и извинились перед Богом и глубоко оскорблённым народом Божьим!»

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