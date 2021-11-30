Русская линия
Сводка новостей от 30 ноября 2021

Папа Римский Франциск: «Мы решительно стремимся к тому, чтобы наше общение стало видимым»
Глава Ватикана выразил Патриарху Варфоломею надежду на восстановление полного единства католиков и православных…

Папа Римский Франциск и Патриарх Константинопольский Варфоломей30 ноября 2021 года папа римский Франциск призвал патриарха Константинопольского Варфоломея к тому, чтоб общение между католиками и православными стало видимым, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Vaticannews.va.

Глава Ватикана направил Патриарху Варфоломею послание по случаю праздника святого Андрея Первозванного не просто в силу «братской дружбы», но в виду «древних и глубоких уз веры и любви между Римской Церковью и Церковью Константинопольской».

Папа Франциск отметил, что во время последнего визита Патриарха Варфоломея в Рим «нам удалось не только поделиться нашими тревогами за настоящее и за будущее мира, но и выразить общее обязательство по вопросам решающей важности для всей нашей человеческой семьи, таким как забота о творении, воспитание будущих поколений, диалог между различными религиозными традициями и поиск мира».

Глава Католической церкви отметил, что у Рима и Константинополя «общая вера в Господа Животворящего, Который приводит в созвучие различия, не уничтожая их. Единые в этой вере, мы решительно стремимся к тому, чтобы наше общение стало видимым».

«Даже признавая, что в центре нашего постоянного богословского диалога всё ещё существуют теологические и экклезиологические вопросы, я надеюсь, что католики и православные смогут ещё больше трудиться сообща в тех регионах, где это не только возможно, но и становится настоятельным требованием», — написал папа.

Он также подчеркнул, что «полное единство, которого мы жаждем, — это, безусловно, дар Божий посредством благодати Святого Духа. Да поможет нам Господь быть готовыми объять этот дар через молитву, внутреннее обращение и готовность искать и даровать прощение», — подытожил глава РКЦ.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Постыдный приговор
Измайловский суд Москвы признал виновным бывшего схиигумена Сергия Романова в склонении к самоубийству и приговорил его к 3,5 годам колонии...

С целью искоренения прежней порочной практики
Минздрав запретил врачам советовать родителям будущего ребёнка отказаться от него в случае выявления у плода патологий и предлагать сделать аборт...

В Перу почтили память русских моряков
На месте захоронения моряков фрегата российского Императорского флота «Аврора» совершена заупокойная лития...

Папа Римский Франциск: «Мы решительно стремимся к тому, чтобы наше общение стало видимым»
Глава Ватикана выразил Патриарху Варфоломею надежду на восстановление полного единства католиков и православных...

В Элладской Православной Церкви обвинили Финскую автономную Церковь Константинопольского Патриархата в осквернении Святых Таин
Пирейская митрополия заявила о недопустимости идущей в Финляндии дискуссии о необходимости безглютенового Причастия верующих...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Никона Радонежского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика