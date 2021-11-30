30 ноября 2021 года папа римский Франциск призвал патриарха Константинопольского Варфоломея к тому, чтоб общение между католиками и православными стало видимым, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Vaticannews.va.

Глава Ватикана направил Патриарху Варфоломею послание по случаю праздника святого Андрея Первозванного не просто в силу «братской дружбы», но в виду «древних и глубоких уз веры и любви между Римской Церковью и Церковью Константинопольской».

Папа Франциск отметил, что во время последнего визита Патриарха Варфоломея в Рим «нам удалось не только поделиться нашими тревогами за настоящее и за будущее мира, но и выразить общее обязательство по вопросам решающей важности для всей нашей человеческой семьи, таким как забота о творении, воспитание будущих поколений, диалог между различными религиозными традициями и поиск мира».

Глава Католической церкви отметил, что у Рима и Константинополя «общая вера в Господа Животворящего, Который приводит в созвучие различия, не уничтожая их. Единые в этой вере, мы решительно стремимся к тому, чтобы наше общение стало видимым».

«Даже признавая, что в центре нашего постоянного богословского диалога всё ещё существуют теологические и экклезиологические вопросы, я надеюсь, что католики и православные смогут ещё больше трудиться сообща в тех регионах, где это не только возможно, но и становится настоятельным требованием», — написал папа.

Он также подчеркнул, что «полное единство, которого мы жаждем, — это, безусловно, дар Божий посредством благодати Святого Духа. Да поможет нам Господь быть готовыми объять этот дар через молитву, внутреннее обращение и готовность искать и даровать прощение», — подытожил глава РКЦ.

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