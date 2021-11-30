Минздрав запретил врачам советовать родителям будущего ребёнка отказаться от него в случае выявления у плода патологий и предлагать сделать аборт…

Минздрав запретил врачам склонять родителей к аборту или отказу от ребёнка, и допускать другие неэтичные высказывания при выявлении у детей патологий, приводящих к инвалидности или риска их развития. Такие указания содержатся в методических рекомендациях, направленных министерством в региональные органы здравоохранения «для неукоснительного исполнения», сообщает Милосердие.Ru.

Документ, разработанный по решению Попечительского совета при правительстве, устанавливает правила общения медиков с беременной женщиной, с родителями, законными представителями и родственниками ребёнка в случае обнаружения инвалидизирующих патологий.

Медработникам запрещено также «излагать субъективное видение перспектив жизни ребёнка и семьи». Они не должны препятствовать присутствию сопровождающих лиц во время своей беседы с беременной, родителями ребёнка, или ребёнком старше 15 лет. Медикам следует выразить сочувствие собеседникам, дать им время на выражение чувств, уточнить, нет ли у них дополнительных вопросов.

В числе сведений, которые теперь обязан сообщать лечащий врач — информация о возможностях получения мер помощи и поддержки, контакты органов и учреждений социальной защиты населения, служб ранней помощи, а также информация о социально-ориентированных НКО, в том числе родительских ассоциациях и общественных организациях, помогающих семьям с детьми, у которых подозревается или выявлена такая патология.

Документ должен способствовать информированию родителей и прекращению имеющейся до сих пор практике склонения к оставлению ребенка в роддоме, заявили во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

Русская линия