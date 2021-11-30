Русская линия
Сводка новостей от 30 ноября 2021

В Перу почтили память русских моряков
На месте захоронения моряков фрегата российского Императорского флота «Аврора» совершена заупокойная лития…

В Перу почтили память русских моряков25 ноября 2021 года перуанский остров Сан-Лоренцо посетила делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Перу И.В. Романченко. Также в составе делегации были председатель Координационного совета российских соотечественников, проживающих в Перу, Алиса Гилязева, настоятель прихода святой Матроны Московской в городе Лиме иеромонах Иннокентий (Карпов), представители командования военно-морских сил Перу, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Аргентинской епархии.

На острове установлен мемориал в память о двух погибших моряках легендарного парусного фрегата российского Императорского флота «Аврора», заходившего в порт Лиму в 1854 году во время кругосветного плавания.

Памятная церемония открылась приветственным словом посла России в Перу. В выступлении перед собравшимися И.В. Романченко отметил, что забота о воинских захоронениях, находящихся вдали от Родины, памятование о павших при исполнении воинского и служебного долга служат сохранению исторической памяти народа. Далее состоялось торжественное возложение венков к мемориалу.

На месте захоронения российских моряков иеромонах Иннокентий совершил заупокойную литию.

Русская линия

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