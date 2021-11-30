Измайловский суд Москвы признал виновным бывшего схиигумена Сергия Романова в склонении к самоубийству и приговорил его к 3,5 годам колонии…

Измайловский суд Москвы вынес явно необоснованный вердикт против бывшего схиигумена Сергия (Романова), признав его не только виновным в самоуправстве (что, действительно, имело место быть), но и в мнимом склонении монашествующих к самоубийству, чего, конечно же, бывший отец Сергий не делал.

«Назначить Романову наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласил приговор судья Андрей Седышев, слова которого приводит Интерфакс.

Романов признан виновным в склонении к самоубийству (пп. «в», «д» ч.3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст.148), а также в самоуправстве (ч.1 ст. 330 УК РФ).

При назначении наказания Романову суд не нашёл отягчающих его вину обстоятельств, при этом учёл ряд смягчающих — в частности, его пенсионный возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность.

Следует признать, что озвученный приговор является постыдным актом для современной России, поскольку он основан на полуправде и откровенной лжи. Отец Сергий, действительно, уклонился в раскол и занимался самоуправством в Среднеуральском монастыре, выступая против государственных властей, однако обвинять его в склонении к самоубийству просто нелепо.

На этом фоне с сожалением приходится констатировать, что благодаря столь грубым и неумным действиям следствия и российской судебной системы, число последователей бывшего отца Сергия Романова в России может лишь увеличиться, а церковный раскол пустить более глубокие корни.

Русская линия