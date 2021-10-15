Более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре…

До 32 человек выросло число жертв взрыва в шиитской мечети в городе Кандагаре на юге Афганистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира» и органы здравоохранения провинции Кандагар.

По данным властей, ещё не менее 45 человек пострадали.

Между тем местные СМИ со ссылкой на источник в управлении здравоохранения Кандагара сообщают, что погибли не менее 33 человек.

«33 погибших и не менее 53 раненых были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 20 погибших.

Tolo News со ссылкой на очевидцев утверждает, что в мечети прогремело, по крайней мере, три взрыва.

Теракт в шиитской мечети Имам Баргях города Кандагар, центре одноименной провинции на юге Афганистана, произошёл во время пятничной молитвы. Ни одна из действующих в стране групп пока не взяла пока на себя ответственность за нападение. Но уже известно, что его совершили исламисты-смертники.

Ровно неделю назад взрыв также произошёл в шиитской мечети в городе Кундуз, центре одноименной провинции на северо-востоке Афганистана. Тогда погибли более 150 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Очевидно, что и на сей раз это дело рук исламистов, которые считают всех остальных мусульман неверными и подлежащими полному истреблению.

Русская линия