Больше половины монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры на самом деле за ПЦУ. Об этом глава украинских раскольников Епифаний Думенко сказал в интервью «DetectorUA», передаёт СПЖ.

По мнению главы ПЦУ, со временем «Лавра будет украинской», и произойдёт это мирным путём, когда все придут «к осознанию».

«Хотя есть сведения о том, что в Лавре больше половины монахов склоняются и понимают, что происходит на самом деле, — заверил Думенко. — И если эта критическая масса будет больше, то само собой это произойдёт, без какого-либо сопротивления и противодействия. Нужно время».

Любопытно, что при всех этих заявлениях в ПЦУ практически нет ни одного монастыря, и никто из монашествующих не желает связывать себя с украинскими раскольниками. Об этом на Украине знают буквально все, а потому странно, что Думенко решился на такую откровенную ложь.

Впрочем, ему не привыкать. Так глава ПЦУ заявила, что не представители ПЦУ, а именно верующие УПЦ якобы захватывают храмы и общины на Украине. По его словам, людям показывают «прецеденты так называемых захватов, но захватов нет — это они захватывают наши приходы».

«Потому что в соответствии с законодательством каждая община имеет право определиться, сменить юрисдикцию. Если состоялось собрание и было принято решение, и большинство — за переход, то автоматически это уже входит в действие, имеет юридическую силу. И кто захватывает? Тогда они захватывают уже нашу общину, которая приняла решение о переходе. Поэтому они являются рейдерами, которые хотят захватить общины уже ПЦУ», — пояснил свою логику Думенко.

В ПЦУ же «за то, чтобы это происходило спокойно, мирно, с любовью», добавил он. «Мы — не захватываем», — резюмировал глава ПЦУ. При этом Думенко тут же анонсировал «новую массовую волну переходов» храмов из УПЦ в ПЦУ, указав, что сейчас процесс «переходов» затормозился якобы из-за того, что этому противодействуют власти на местах.

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