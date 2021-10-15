Жёсткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за своё здоровье, заявила первая заместительница руководителя Федерального медико-биологического агентства при Правительстве РФ Татьяна Яковлева, сообщает РИА Новости.

«Сколько бы вы жёстких мер ни вводили, не поможет. Не государство, а человек должен отвечать за своё здоровье, мы никакими жёсткими мерами не наладим ничего», — сказала Яковлева на сессии Евразийского женского форума.

Схожую точку зрения высказал порталу «Общественная служба новостей» доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Медицинского института непрерывного образования Московского государственного университета пищевых производств Павел Воробьёв, комментируя отдельные призывы ввести в России обязательную вакцинацию для всех слоёв населения.

«Я думаю, что это всё не будет реализовано, обязательную вакцинацию бесполезно сейчас продавливать. Все видят, что, фактически, программа вакцинации провалена: привито примерно 30% населения. И никакими силами вы людей не заставите пойти на эту процедуру: сейчас уже все понимают, что от вакцин умирают, после вакцинации болеют и привитые люди».

Как объяснил Воробьёв, такой взгляд на вакцины от коронавируса стал уже общераспространённым. «Перебить это, переломить каким-то силовым методом — я плохо себе представляю, как такое будет сделано. Силовыми методами сейчас можно вызывать такие негативные реакции, что мало не покажется».

В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — «Спутник V», созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова РАН.

Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт» — облегченная версия «Спутника V», предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону-Н» — в ней то же действующее вещество, что и в «ЭпиВакКороне», но синтезируются они по-разному.

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