15 октября 2021 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли два новых решения, обсудив их с помощью средств удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.
В частности, Синод постановил в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского Собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26−29 мая 2022 года.
Кроме того, члены Синода постановили:
1. Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной Церкви.
2. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул «Ереванский и Армянский» с кафедрой в городе Ереване.
3. Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей.
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