Такое решение Св. Синод принял в связи со «сложной эпидемической обстановкой»…

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви перенесён на май 2022 года

15 октября 2021 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли два новых решения, обсудив их с помощью средств удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.

В частности, Синод постановил в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского Собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26−29 мая 2022 года.

Кроме того, члены Синода постановили:

1. Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной Церкви.

2. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул «Ереванский и Армянский» с кафедрой в городе Ереване.

3. Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей.

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