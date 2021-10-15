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Сводка новостей от 15 октября 2021

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви перенесён на май 2022 года
Такое решение Св. Синод принял в связи со «сложной эпидемической обстановкой»…

Патриаршие символы15 октября 2021 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли два новых решения, обсудив их с помощью средств удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.

В частности, Синод постановил в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского Собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26−29 мая 2022 года.

Кроме того, члены Синода постановили:

1. Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной Церкви.

2. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул «Ереванский и Армянский» с кафедрой в городе Ереване.

3. Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей.

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