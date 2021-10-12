Русская линия
Сводка новостей от 12 октября 2021

Не замужем, детей нет
Думский комитет по вопросам религиозных объединений возглавила 44-летняя журналистка Ольга Тимофеева…

Ольга ТимофееваКомитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений отныне будет возглавлять бывшая заместительница спикера Государственной Думы от «Единой России» Ольга Тимофеева, сообщает Интерфакс.

Такое решение было принято во вторник на первом заседании Госдумы VIII созыва.

44-летняя Тимофеева — выпускница Ставропольского госуниверситета по специальности «юрист». Долгое время занималась журналистикой, в 2007 году стала лауреатом Всероссийского телеконкурса «ТЭФИ — регион» в номинации «Лучший интервьюер». Учредительница и одна из первых сопредседателей центрального штаба «Общероссийского народного фронта».

Членом нижней палаты парламента России является с мая 2012 года. В новую Госдуму избрана от Невинномысского одномандатного округа.

С 2012 по 2016 год — член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, в 2016—2017 годах — председательница комитета по экологии и охране окружающей среды, в октябре 2017 года выступила против эвтаназии бездомных собак и за их стерилизацию. В октябре 2017 года стала вице-спикером Госдумы.

Больше Ольга Тимофеева ничем не отметилась. Что касается семейного положения, то она до сих пор не замужем, детей не имеет, что вряд ли может положительно её характеризовать с точки зрения любого церковного человека.

В прошлом созыве комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений возглавлял депутат от коммунистов Сергей Гаврилов. То, что коммунист решал вопросы религиозного содержания, а также принимал участие в Межпарламентской ассамблее Православия, было несколько странным. В этом плане замену Гаврилова на Тимофееву можно считать логичной. Однако, судя по всему, это всё равно понижение ранга этого комитета и российского присутствия в МАП.

Стоит отметить, что более разумным в случае замены Гаврилова было бы назначить на его место вошедшую в Госдуму многодетную жену священника, бывшую уполномоченную по правам детей при Президенте РФ Анну Кузнецову, а не «холостую» журналистку Тимофееву, о религиозной принадлежности которой вообще ничего неизвестно.

Русская линия

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Не замужем, детей нет
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