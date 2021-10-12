В Минске прошла презентация комплекта православных настольных игр для семьи и школы

8 октября 2021 года в городе Минске в рамках интенсив-семинара «Актуальные тренды семейно-демографического развития: причинно-следственные связи» состоялась презентация православных настольных игр для семьи и школы, сообщает официальный сайт Белорусского экзархата.

Комплект игр разработан Синодальным миссионерским (просветительским) отделом Белорусской Православной Церкви и издан при помощи Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

В презентации приняли участие председатель Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви иерей Александр Насеко и директриса благотворительного фонда «Покров» Наталья Ярошевич. Они рассказали, что в основу игр легли материалы детского православного журнала «Колыбель» за 2009−2018 годы, который издается миссионерским отделом Новогрудской епархии. Комплект игр включает в себя 16 игровых полей по церковной, духовно-нравственной, патриотической и спортивной тематике.

По вопросам приобретения игр можно обращаться в Синодальный миссионерский (просветительский) отдел Белорусской Православной Церкви и Благотворительный фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

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