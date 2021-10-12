В Мосгордуме идёт разработка законопроекта, посвящённого достойному погребению погибших при родах, в результате выкидыша или аборта детей, сообщает Интерфакс.

«С этической, нравственной точки зрения эта ситуация, когда нерожденные дети утилизируются как биоотходы, совершенно ненормальна и идёт вразрез с опытом многих стран, где погребение человеческих эмбрионов защищено на самом высоком государственном уровне. В ближайшее время планируется внести этот законопроект в Московскую городскую думу, а уже Мосгордума имеет право юридической инициативы обратиться с нашим предложением в парламент и принять его на российском уровне», — сообщил депутат Магомет Яндиев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, поводом для внесения этого документа на повестку дня стал недавний резонансный случай москвички Марии Костребы, потерявшей ребёнка на 22-й неделе беременности. Ребёнок был «утилизирован», как «биоотходы класса Б» вопреки желанию матери его захоронить.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Федор Лукьянов напомнил в связи с этим про международную Конвенцию о правах ребёнка, которая указывает, что ребёнок нуждается в особой правовой защите в силу своей уязвимости как до, так и после рождения. «Женщина вынашивает ребёнка, а не биоотходы. С этим согласится любой нормальный человек. Это серьёзная нравственная рана на теле общества — то, что сегодня происходит», — подчеркнул представитель Церкви.

Общеизвестно, что тела абортированных и погибших при родах детей активно используются фармакологическими компаниями для производства всевозможных средств косметики и омолаживания. В связи с этим намерение московских депутатов позволить матерям, потерявших своих детей, их достойно похоронить, может получить отпор у абортивного лобби.

Русская линия