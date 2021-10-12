Владимир Путин: «В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша»

Президент России Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. «В нашей стране, а значит у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — заявил глава государства во вторник на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, сообщает ТАСС.

«В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — указал Путин. Он напомнил, что эту систему власти уже начали формировать. «Действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования», — отметил президент. «Вот так прошу действовать дальше и по другим вопросам», — обратился глава государства к парламентариям.

По мнению Путина, «базовая задача — это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей».

Президент поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки российских семей.

«Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан», — сказал он.

В условиях повышенной инфляции это востребовано, добавил глава государства. «Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время», — отметил глава государства.

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