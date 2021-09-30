Русская линия
Сводка новостей от 30 сентября 2021

Обнародована программа визита Патриарха Варфоломея в США
В рамках своей поездки в Вашингтон глава Фанара встретится с американским президентом и главой Госдепа…

ФанарСтали известны детали третьего официального визита главы Фанара в США, который анонсирован на конец октября и продлится почти две недели. В США Константинопольский патриарх Варфоломей встретится с первыми лицами государства, в том числе президентом Джо Байденом и главой Госдепа Энтони Блинкеном, сообщает СПЖ со ссылкой на «OrthodoxTimes».

Третий официальный визит патриарха Варфоломея и сопровождающей его делегации в США должен начаться в Вашингтоне, где у него запланированы «встречи, обеды и официальные ужины». Далее он посетит несколько штатов, где будет принимать участие в различных мероприятиях, и завершится поездка завтраком в штаб-квартире Архиепископии Фанара в США 3 ноября.

Среди тех, с кем встретится глава Фанара, — президент Джо Байден, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, госсекретарь Энтони Блинкен, а также послы Греции и Турции. Кроме того, в рамках визита Константинопольский патриарх вручит награду Майку Помпео — бывшему госсекретарю США.

Патриарх Варфоломей давно не был в США, и его официальный визит постоянно откладывался. При этом с католиком Байденом, которого в Американской архиепископии Фанара называют другом Константинопольского патриархата и эллинизма в Белом доме, он уже неоднократно встречался.

Русская линия

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Обнародована программа визита Патриарха Варфоломея в США
В рамках своей поездки в Вашингтон глава Фанара встретится с американским президентом и главой Госдепа...

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