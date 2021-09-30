В ВОЗ поставили Россию в пример другим странам в борьбе с табакокурением и алкоголизмом населения…

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе в беседе с газетой «Известия» заявил, что его офис приводит Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголизмом, сообщает РИА Новости.

Викрамасингхе отметил, что эта проблема всё ещё лидирующая, но наблюдаются положительные изменения.

«Табак остается острой проблемой. Его потребление — лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — сказал глава европейского офиса ВОЗ.

Он добавил, что, согласно анализу, опубликованному офисом, комплексный подход российских органов власти в антиалкогольной политике позволил значительно уменьшить потребление алкоголя. Сделать это удалось благодаря пресечению кустарного производства спиртных напитков, повышению цен и ограничению доступности алкогольной продукции, в том числе благодаря запрету на ночную торговлю.

Собеседник издания выразил надежду, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза.

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