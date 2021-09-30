В ОВЦС УПЦ прокомментировали требования украинских радикалов, возмущенных тем, что вместо захваченных ими храмов верующие УПЦ строят новые…

Заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич прокомментировал активность украинских радикалов, которые выступают против строительства новых храмов канонической Церкви вместо захваченных и угрожают благотворителям, которые в этом помогают. Свою точку зрения он озвучил в программе «Право на веру» на канале «Перший Козацький», сообщает СПЖ.

«Думаю, что это демонстрация бессилия — радикалов и тех, кто стоит с той идеологической стороны — что-то реально сделать с возрождением приходов на западной Украине. Там действительно храмы строятся, люди помогают, помогают благотворители. Радикалы говорят: они строят, лишь бы сохранить статистику. Это не так», — отметил священнослужитель.

Спикер УПЦ подчеркнул, что храмы строят для реальных людей. Их много — по 200, 300 верующих в селах с населением до тысячи человек.

Приходы возрождаются, и радикалы ничего не могут с этим поделать, добавил он.

«На их „перфомансы“, думаю, не надо обращать внимания. Мы действительно на правильном пути и строим храмы там, где есть люди. <…> Церковь развивается не благодаря, а вопреки, и слава Богу. В том числе, и вопреки радикалам», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

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