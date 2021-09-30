В Москве с 1 октября всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать в экспресс-формате на антиген к коронавирусу…

Заместительница мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что в июле в Москве стартовало в тестовом режиме экспресс-тестирование для пациентов с симптомами ОРВИ на антиген к коронавирусу. И теперь решено ввести эту практику в обязательном порядке, сообщает ТАСС.

Новый алгоритм работы с пациентами было решено утвердить с учетом высокой эффективности тестов и в условиях подъема заболеваемости — теперь тест на антиген устроят всем пациентам с симптомами ОРВИ в обязательном порядке. «Новые правила начнут действовать с 1 октября», — уточнила Ракова.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу представляет собой быструю диагностику, позволяющую диагностировать COVID-19 за 10−20 минут. Эти тесты будут браться не только у людей с ОРВИ, но и у живущих с ними, если тест на антиген окажется положительным. Пациентам наряду с экспресс-тестированием будут по-прежнему делать ПЦР-тест. Такой подход, как отметила Ракова, позволяет оперативно поставить диагноз и сразу приступить к лечению.

Положительный результат тестирования будет считаться подтвержденным случаем заболевания. Пациентам с положительным результатом сразу будет определена схема лечения и выданы лекарства, а также взято согласие на самоизоляцию. Соответствующий приказ подписан руководителем Департамента здравоохранения столицы.

О том, к чему приведут такие меры, сказать очень сложно. В России многие граждане откровенно напуганы теми ограничительными мерами, которые ввели власти для заболевших коронавирусом, а также для их родственников, и поэтому нередко скрывают своё заболевание. Многие россияне убеждены, что российские врачи могут «залечить кого хочешь», а потому распространение тестирования на коронавирус при обычных симптомах простуды, может привести к обратному эффекту.

Русская линия