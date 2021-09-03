Прибывшие в Киев монахи афонских монастырей Пантократор и Ксенофонт заявили о почувствованной ими особой благодати при богослужениях с раскольниками из «ПЦУ»…

За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?

Афонские монахи из монастырей Пантократор и Ксенофонт, сослужившие в Киеве с представителями «ПЦУ», в весьма напыщенной манере высказались в СМИ о том, как прекрасно их встретили на Украине, а также с умилением рассказали об особенной, прочувствованной ими благодати, пребывающей теперь с украинскими самосвятами, признанными Фанаром.

Так, наместник афонского монастыря Пантократор иеромонах Никита похвалил «ПЦУ» за греческий дух и камилавки. В интервью изданию «Религиозная правда» он рассказал, что во время встречи с Думенко «почувствовал благословение», которое «ПЦУ» получила от Фанара, сообщает СПЖ.

Он также отметил, что увидел попытки ПЦУ «вернуться к византийской традиции: греческим клобукам (имеются ввиду греческие камилавки, которые были надеты на „священников“ ПЦУ во время службы) византийским облачениям, мантиям с греческим способом шитья, и вообще дух, подобный византийскому».

По словам иеромонаха Никиты, цель Думенко и его сторонников в том, чтобы «стать носителями древней традиции Церкви» и «заново открыть свои корни».

В свою очередь, бывший митрополит УПЦ, который предал свою Церковь и теперь именуется «иерархом» ПЦУ Симеон (Шостацкий) пожаловался афонским монахам на «проблемы» со стороны «своих бывших священников», сообщает издание «Религиозная правда».

В ответ афонские монахи пожалели его — наместник монастыря Пантократор иеромонах Никита сказал, что «чудесный» митрополит Симеон «изначально поддерживал новую Автокефальную Церковь». Именно по этой причине, говорит иеромонах Никита, Шостацкий «сталкивается со многими трудностями со стороны своих бывших священников».

Представитель Пантократора заявил, что «почувствовал чудо Бога», Который «воскресил Украинскую Церковь и остановил раскол, пожирающий верующих».

Одним словом, лесть и ложь, ложь и лесть, и ничего более. Но сколько не говори «халва», во рту слаще не станет.

Русская линия