Глава Синодального отдела Владимир Легойда обратил внимание на схожесть событий в чешском Брно с тем, что происходит на Украине…

«Похоже, что политика Фанара в последнее время приобретает вполне определённые отличительные черты. И это не только легализация таких структур как раскольническая ПЦУ, но и насильственные захваты чужих храмов и приходов», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя на своём Telegram-канале попытку захвата храма профанарским викарным епископом Исайей (Сланинки) в городе Брно (Чехия).

«Епископ Исаия (Сланика) известен тем, что был рукоположен в 2015 году, когда Константинополь пытался создать в Православной Церкви Чешских земель и Словакии альтернативный Синод. Последовательно отстаивая интересы Фанара, епископ Исаия вопреки позиции Синода Церкви Чешских земель и Словакии в ноябре 2019 года принял участие в «богослужении» ПЦУ и подарил Епифанию Думенко мощи мученика Вацлава. Предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав назвал такой шаг епископа «проявлением грубого пренебрежения к председателю Священного Синода и непочтительности и несолидарности к другим членам Священного Синода», — обратил внимание Владимир Легойда.

«Хотелось бы ошибиться, но действия епископа Исаии по неожиданной смене замков на одном из храмов очень уж напоминают действия других подопечных Фанара — сторонников ПЦУ на Украине, точно такими же методами отбирающих храмы у верующих канонической Украинской Православной Церкви. Будем следить за развитием этой ситуации. Жаль, что в последнее время новости, связанные с эмиссарами или подопечными Фанара неизменно сопровождаются известиями об очередном насилии над верующими, несправедливостями и какими-то хитрыми политическими играми», — заключил глава Синодального отдела.

Русская линия